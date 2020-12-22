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الشؤون البلدية تلزم المنشآت بالإفصاح عن سكن العمالة خلال إصدار وتجديد رخص العمل

Time منذ 3 ساعات
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الشؤون البلدية تلزم المنشآت بالإفصاح عن سكن العمالة خلال إصدار وتجديد رخص العمل

الرياض (صدى):
أكدت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة، وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي, فيما يقوم المسار الثاني على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطن والمقيم على حد سواء للارتقاء بمنظومة السكن الجماعي.

ودعت اللجنة جميع أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي وترخيص المساكن داخل وخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة بلدي، وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية.

وأضافت أن عملية الإفصاح مربوطة مع خدمات إصدار وتجديد رخص العمل, مبينة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة و صحية للأفراد والمواطنين والمقيمين وفق أعلى المستويات والمعايير.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
السببان لو اطلع عليهما وزير الصحه فلن يتردد بأن يصرح بنفسه بالجمله السابقه... فهما سببان جوهريان ويهمان كل مواطن ومقيم ...ولن اتكلم عنهما الا اذا وجدت من يستمع..؟
almovi
ياحمدالله وش سويت بالذرقان منغص عليهم عيشتهم يحلمون بك ليل ونهار ادعس
🚴‍♀️
هذي لو شافت ابو سيكل بوند عبد ربه..قالت فك الوزره.. 😂😂😂😂😂..
أبو وليد
هل النصر يا أحمد ضاغطك للدرجه هذي هل أنت تشجع كورة القدم أَو تفهمها هل تعلم أن أغلب اللاعبين أخوان ويجتمعون غالبا مع بعضهم البعض حتى مع العائلات وهذي معلومة أكيدة ليه الحقد للدرجة هذي ما عرفت هلالي راكد إلا قليل منهم بلاوي ان شألله على نادي نونو وشلة النمرود كلام مراهقين أو ربما التعبير نفسه أكبر منك فمابالك بنادي النصر العالمي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كذا على المفضوح .......!!؟؟؟

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