بالفيديو.. الأهلي يهزم الفتح ويواصل المطاردة

نواف السالم (صدى):
فاز فريق النادي الأهلي، على ضيفه الفتح، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم 2020-21.
وسجل الدولي السوري عمر السومة الهدف الوحيد في اللقاء للأهلي من ضربة رأسية رائعة، عند الدقيقة 53، حيث أن هدف السومة جعله الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين برصيد 127 هدف، متفوقا على ناصر الشمراني الذي يملك في جعبته 126 هدفا.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ويلاقي الرائد الأحد 27 ديسمبر، بينما توقف الفتح عند 10 نقاط، ويواجه الفيصلي في اليوم ذاته.