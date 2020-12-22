الإعلان عن موعد السوبر بين الهلال والنصر 

طلال الغامدي (صدى):
كشف الحساب الرسمي السوبر السعودي، عن موعد المباراة النهائية بين الهلال والنصر.
وأوضح حساب البطولة، أن مباراة الهلال والنصر ستكون يوم 30 يناير المقبل، عند الساعة 8:15 مساء على إستاد الملك فهد الدولي.
وعلق حساب البطولة، قائلا:" اللحظة التي ينتظرها الكثيرون.. اللحظة التي تحبس الأنفاس، موعد مباراة كأس السوبر السعودي ".
وكان الهلال قد توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما حل النصر وصيفًا، كما وصلا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتوج الزعيم باللقب، لتتكرر مواجهتهما مرة أخرى في كأس السوبر السعودي.