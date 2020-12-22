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الإعلان عن موعد السوبر بين الهلال والنصر 

Time منذ 12 دقيقة
Views 1361
الإعلان عن موعد السوبر بين الهلال والنصر 

طلال الغامدي (صدى):
كشف الحساب الرسمي السوبر السعودي، عن موعد المباراة النهائية بين الهلال والنصر.

وأوضح حساب البطولة، أن مباراة الهلال والنصر ستكون يوم 30 يناير المقبل، عند الساعة 8:15 مساء على إستاد الملك فهد الدولي.

وعلق حساب البطولة، قائلا:" اللحظة التي ينتظرها الكثيرون.. اللحظة التي تحبس الأنفاس، موعد مباراة كأس السوبر السعودي ".

وكان الهلال قد توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما حل النصر وصيفًا، كما وصلا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتوج الزعيم باللقب، لتتكرر مواجهتهما مرة أخرى في كأس السوبر السعودي.

 

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ليس الأهلي من فاز إنما الحكم خالد صلوي يبيع ضميرة ويهدي الاهلي 3 نقاط غير مستحقة ولا يحتسب بلنتيين للفتح ليستمر الاهلي في مطاردة الزعيم وهذا معروف الاهلي والنصر لا يفوزون الا بالتحكيم لكن الله سبحانة وتعالى موجود وكل من باع ضميرة وذمتة حسابة على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وغشاش وخائن للأمانة
ابو فهد
نسية شي وحققة لقب مطرود اسيا على الهوى مباشرا 🤣🤣🤣
عيسى بن يحيى
لوكان عبدالفتاح لاعب هلالي لقال الفودة ضربة جزاء لا غبار عليها يا اخي ارحم حالك وجهات نظرت تضر بالرياضة السعودية لأنك في الإعلام
فهاد
صدمه كبيرة من العيار الثقيل هههههههههههههههههه
فهاد
تاريخ ماجد عبدالله اكبر من الهلال

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