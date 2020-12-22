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وزير السياحة: الشواطئ المشمسة والجزر أهم وسائل الجذب في المملكة

Time منذ ساعة
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وزير السياحة: الشواطئ المشمسة والجزر أهم وسائل الجذب في المملكة

الرياض (صدى):
قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن المملكة لديها من مواقع الجذب ما يجعلها وجهة أساسية في عالم السياحة الآن ومستقبلا، في ظل الاستراتيجية التي أعدت لجعلها إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم عام 2030.

وأضاف الخطيب أن المملكة دولة ذات ثقافة وشعب طيب يفتح قلبه قبل أبوابه لضيوفه، مشيرا إلى أن طموح المملكة باستقبال 100 مليون زائر في عام 2030 ليس فيه مبالغة، فلقد استقبلت المملكة العام الماضي 2019م 40 مليون زائر.

وأوضح الخطيب أن من أهم وسائل الجذب في المملكة الشواطئ المشمسة، حيث وصلت نسبة من زاروا المملكة لهذا الغرض في 2019 إلى 40%، تمتعوا بمشاهدة الجزر البكر، والشواطئ ذات الطقس الخلاب، فيما وصلت نسبة من زاروها لغرض مشاهدة المواقع التراثية إلى 30%، حيث تتعدد المواقع بها، ومنها المسجلة لدى اليونسكو.

وأكد أن المملكة بها من وسائل وطرق الضيافة للزائرين والسائحين ما يكفي ويغنيهم عن طلب الكحوليات فيها، كما أن هناك شواطئ بها خصوصية فما يتعلق بالاستمتاع بالسباحة، أما في الشواطئ العامة فهناك قواعد يجب أن تُطبق، مثلها مثل العديد من الدول.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
السببان لو اطلع عليهما وزير الصحه فلن يتردد بأن يصرح بنفسه بالجمله السابقه... فهما سببان جوهريان ويهمان كل مواطن ومقيم ...ولن اتكلم عنهما الا اذا وجدت من يستمع..؟
almovi
ياحمدالله وش سويت بالذرقان منغص عليهم عيشتهم يحلمون بك ليل ونهار ادعس
🚴‍♀️
هذي لو شافت ابو سيكل بوند عبد ربه..قالت فك الوزره.. 😂😂😂😂😂..
أبو وليد
هل النصر يا أحمد ضاغطك للدرجه هذي هل أنت تشجع كورة القدم أَو تفهمها هل تعلم أن أغلب اللاعبين أخوان ويجتمعون غالبا مع بعضهم البعض حتى مع العائلات وهذي معلومة أكيدة ليه الحقد للدرجة هذي ما عرفت هلالي راكد إلا قليل منهم بلاوي ان شألله على نادي نونو وشلة النمرود كلام مراهقين أو ربما التعبير نفسه أكبر منك فمابالك بنادي النصر العالمي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كذا على المفضوح .......!!؟؟؟

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