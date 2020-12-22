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المستندات والأوراق المطلوبة لصرف المعاش لأفراد عائلة المتوفى

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المستندات والأوراق المطلوبة لصرف المعاش لأفراد عائلة المتوفى

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف المعاش لأفراد عائلة المتوفى.

وأشارت مؤسسة التأمينات، إلى أفراد العائلة الذين يستحقون الصرف، وهم كالتالي: أرملة المتوفى، أرمل المتوفاة، أبناء المشترك المتوفي، بنات المشترك، وأبناء وبنات الابن، ووالد المشترك، وأم المشترك، وجد المشترك، وجدة المشترك، والأخوة والأخوات.

وشددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أنه يجب على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط الصرف تقديم المستندات الآتية: نموذج عمليات التعويضات ويمكن تحميله عن طريق زيارة صفحة النماذج، وشهادة وفاة المشترك أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة.

وشملت المستندات: وثيقة مصدقة رسمية بحصر المستفيدين وأعمارهم، وعقد زواج الأرمل أو الأرامل من المشترك أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك، والمستند الذي يفيد أن المشترك كان يعول طالب الصرف، ولا يشترط ذلك للأرملة والأبناء والبنات، مستند يفيد التحاق الأبناء / الأخوة / أبناء الابن الذين جاوزوا سن الحادية والعشرين بالدراسة، ويتم تجديد هذا المستند سنويًا إلى حين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين.

وتضمنت المستندات:"  تقديم التقارير الطبية التي تثبت حالة عجزهم عن الكسب إذا كانوا عاجزين لعرضها على اللجنة الطبية المختصة، وثيقة تثبت أن الأرمل/ الأب/ الجد قد بلغ سن الستين أو أكبر ولا يعمل أما إذا كانت سنة أقل من ذلك فيلزم تقديم شهادة طبية تفيد أنه عاجز عن الكسب لعرضها على اللجنة الطبية المختصة، تزويد المؤسسة برقم الحساب البنكي الذي يرغب تحويل المعاش إليه، الإثباتات الشخصية للورثة المستحقين (هوية وطنية / بطاقة العائلة)، ويلتزم أفراد العائلة كذلك بتقديم الإقرار السنوي في المواعيد المحددة للورثة غير المواطنين.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ليس الأهلي من فاز إنما الحكم خالد صلوي يبيع ضميرة ويهدي الاهلي 3 نقاط غير مستحقة ولا يحتسب بلنتيين للفتح ليستمر الاهلي في مطاردة الزعيم وهذا معروف الاهلي والنصر لا يفوزون الا بالتحكيم لكن الله سبحانة وتعالى موجود وكل من باع ضميرة وذمتة حسابة على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وغشاش وخائن للأمانة
ابو فهد
نسية شي وحققة لقب مطرود اسيا على الهوى مباشرا 🤣🤣🤣
عيسى بن يحيى
لوكان عبدالفتاح لاعب هلالي لقال الفودة ضربة جزاء لا غبار عليها يا اخي ارحم حالك وجهات نظرت تضر بالرياضة السعودية لأنك في الإعلام
فهاد
صدمه كبيرة من العيار الثقيل هههههههههههههههههه
فهاد
تاريخ ماجد عبدالله اكبر من الهلال

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