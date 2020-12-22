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شاهد.. "وكيل الصحة" ‏يتحدث عن تفاصيل تحور فيروس كورونا إلى سلالات جديدة تلقائياً

Time منذ ساعة
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شاهد.. "وكيل الصحة" ‏يتحدث عن تفاصيل تحور فيروس كورونا إلى سلالات جديدة تلقائياً

الرياض (صدى):
قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية وأستاذ الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله عسيري، إن طبيعة الفيروسات هو التحور، فالتحورات ترصد باستمرار سواء كانت بفيروسات تنتقل عن طريق أشخاص عبر السفر أو من طبيعة الفيروس الموجود.

وأضاف " عسيري " خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" كلما زاد انتشار الفيروس مثل ما حدث في بعض الدول، كلما زادت فرصة أن يكون هناك فيروسات متحورة ".

وأوضح أن الإصابات لدينا تحت السيطرة وفي تناقص مستمر، لافتا:" احتمال أن توجد طفرات ذات أهمية تغير من طبيعة الفيروس ومن قدرته على إحداث المرض مجرد احتمالات ضعيفة ".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ليس الأهلي من فاز إنما الحكم خالد صلوي يبيع ضميرة ويهدي الاهلي 3 نقاط غير مستحقة ولا يحتسب بلنتيين للفتح ليستمر الاهلي في مطاردة الزعيم وهذا معروف الاهلي والنصر لا يفوزون الا بالتحكيم لكن الله سبحانة وتعالى موجود وكل من باع ضميرة وذمتة حسابة على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وغشاش وخائن للأمانة
ابو فهد
نسية شي وحققة لقب مطرود اسيا على الهوى مباشرا 🤣🤣🤣
عيسى بن يحيى
لوكان عبدالفتاح لاعب هلالي لقال الفودة ضربة جزاء لا غبار عليها يا اخي ارحم حالك وجهات نظرت تضر بالرياضة السعودية لأنك في الإعلام
فهاد
صدمه كبيرة من العيار الثقيل هههههههههههههههههه
فهاد
تاريخ ماجد عبدالله اكبر من الهلال

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