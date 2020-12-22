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حقيقة فرض رسوم على تحديث الصكوك

Time منذ 10 دقائق
Views 1276
حقيقة فرض رسوم على تحديث الصكوك

الرياض (صدى):
نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد الأنباء المتداولة حول فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.

وأشار إلى أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني، بحسب سبق.

وأوضح المطلق أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة ناجز ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين البيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك، لافتا إلى أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني.

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أحدث التعليقات

رااايق
كابتن وكبير وأنت كبير ياااا كابتن حمدالله ***
SXB
احسن يافقراويه القمووووو😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
صلاح
ابوبدر اثبت في اللقطتين ان الهلال ايضاً تضرر من التحكيم بعكس النصر اللي استفاد منه
صلاح
ابوبدر اثبت في اللقطتين ان الهلال ايضاً تضرر من التحكيم بعكس النصر اللي استفاد منه
راي
والسبب معروف لان الرئيس من المتعصبين لذاك النادي,,,

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