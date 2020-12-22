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بالفيديو.. مدير" الوقاية من الأمراض": اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها مع الفيروس المتحور 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1303
بالفيديو.. مدير" الوقاية من الأمراض": اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها مع الفيروس المتحور 

الرياض (صدى):
أكد استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى والوبائيات والمدير العام التنفيذي لمركز الوقاية من الأمراض، الدكتور عبدالله القويزاني، أنه لا يوجد أي دليل علمي مثبت على إن كورونا أكثر ضراوة من سابق الفيروسات.

‏وأوضح " القويزاني " خلال تصريحات تلفزيونية بثتها قناة " الإخبارية "، أن اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها مع الفيروس "المتحور".

وكانت وزارة الصحة، أكدت أنه حتى الآن لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة، مبينة أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية.

‏وأبانت " الصحة ":" طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان "، وجاء ذلك ‏في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المتحور.

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أحدث التعليقات

رااايق
كابتن وكبير وأنت كبير ياااا كابتن حمدالله ***
SXB
احسن يافقراويه القمووووو😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
صلاح
ابوبدر اثبت في اللقطتين ان الهلال ايضاً تضرر من التحكيم بعكس النصر اللي استفاد منه
صلاح
ابوبدر اثبت في اللقطتين ان الهلال ايضاً تضرر من التحكيم بعكس النصر اللي استفاد منه
راي
والسبب معروف لان الرئيس من المتعصبين لذاك النادي,,,

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