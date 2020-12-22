بالفيديو .. الاتفاق يكسب الفيصلي بثلاثية

نواف السالم (صدى):
تغلب نادي الاتفاق على مضيفه الفيصلي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للاتفاق الدولي التونسي نعيم السليتي، عند الدقيقة 24 من عمر اللقاء، بينما نجح اللاعب فيليب كيش في هز شباك الفيصلي في الدقيقة 69، فيما أحرز اللاعب وليد أزارو الهدف الثالث لنادي الاتفاق في الدقيقة 90+5.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 14 نقطة، ويلاقي القادسية الأحد 27 ديسمبر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة، ويواجه الفتح في ذات اليوم.