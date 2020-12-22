واتساب يطرح تحديث جديد لمستخدمي IOS

وكالات (صدى):
يستعد تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp لطرح تحديث جديد خاص بنظام الـ IOS فقط، حيث جعل من السهل جدًا نسخ ولصق عناصر متعددة في الدردشة.
ويكون التحديث عن طريق فتح تطبيق الصور بهاتف الآيفون، وتحديد الوسائط التي تريد مشاركتها، والنقر على تصدير Export ثم نسخ Copy، ويمكن بعد ذلك لصق المحتويات في دردشة واتساب حسب رغبتك.
وتتاح هذه الميزة للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل الإصدار التجريبي، ولم يحدد التطبيق موعد إطلاق هذه الخاصية رسميًا لكن من المتوقع طرحها قريبا، كما يعمل التطبيق أيضًا على إصدار مستقبلي يسمح للمستخدمين من كلا النظامين بالانضمام إلى مكالمات المجموعة التي تمت دعوتهم إليها بعد بدء المكالمة.