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النصر يتلقى صدمة من العيار الثقيل قبل مواجهة ضمك 

Time منذ 32 دقيقة
Views 2018
النصر يتلقى صدمة من العيار الثقيل قبل مواجهة ضمك 

طلال الغامدي (صدى):
تلقى نادي النصر، صدمة من العيار الثقيل، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تعرض المغربي عبدالرازق حمدالله للإصابة في العضلة الضامة.

وأوضحت الفحوصات الطبية، أن لاعب النصر حمدالله يحتاج للعلاج والراحة لمدة أسبوعين، وبالتالي سيغيب عن لقاء فريقه مع ضمك والفيصلي.

وكان حمدالله قد تعرض للإصابة، في أثناء مشاركته مع فريقه النصر أمام نظيره الباطن، وأجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 69، ليدخل رائد الغامدي بديلاً له.

 وكان النصر فاز على الباطن، في إطار الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، سجلهما خالد الغنام في الدقيقة 86 ونورالدين أمرابط من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

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أحدث التعليقات

رااايق
كابتن وكبير وأنت كبير ياااا كابتن حمدالله ***
SXB
احسن يافقراويه القمووووو😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
صلاح
ابوبدر اثبت في اللقطتين ان الهلال ايضاً تضرر من التحكيم بعكس النصر اللي استفاد منه
صلاح
ابوبدر اثبت في اللقطتين ان الهلال ايضاً تضرر من التحكيم بعكس النصر اللي استفاد منه
راي
والسبب معروف لان الرئيس من المتعصبين لذاك النادي,,,

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