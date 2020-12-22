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طبيب مارادونا يعلن مفاجأة عن حالته قبل الوفاة

Time منذ ساعة
Views 1930
طبيب مارادونا يعلن مفاجأة عن حالته قبل الوفاة

وكالات (صدى):
أوضح طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا والذي عالجه لمدة ثلاثة عقود أن وفاته كانت شكلاً من أشكال الانتحار، حيث سئم الحياة.

وأشار الدكتور ألفريدو كاهي، الذي عالج مارادونا بين عامي 1977 و 2007 إنه دخل في حالة اكتئاب بعد إجراء جراحة في المخ إثر تعرضه لجلطة دماغية و توقف عن الأكل أو تناول الأدوية.

وتابع ألفريدو :"لا يبدو الأمر بالنسبة لي مجرد نوبة قلبية بسيطة"، مشيرًا إلى أن مارادونا حاول الانتحار من قبل، حيث قاد سيارته في كوبا نحو حافلة قادمة لكنه نجا، مشيرا إلى أنه سأل مارادونا بعد ذلك الحادث، عما إذا كان يريد الانتحار، فرد عليه: "ربما يومًا ما".

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أحدث التعليقات

رااايق
كابتن وكبير وأنت كبير ياااا كابتن حمدالله ***
SXB
احسن يافقراويه القمووووو😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
صلاح
ابوبدر اثبت في اللقطتين ان الهلال ايضاً تضرر من التحكيم بعكس النصر اللي استفاد منه
صلاح
ابوبدر اثبت في اللقطتين ان الهلال ايضاً تضرر من التحكيم بعكس النصر اللي استفاد منه
راي
والسبب معروف لان الرئيس من المتعصبين لذاك النادي,,,

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