طبيب مارادونا يعلن مفاجأة عن حالته قبل الوفاة

وكالات (صدى):
أوضح طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا والذي عالجه لمدة ثلاثة عقود أن وفاته كانت شكلاً من أشكال الانتحار، حيث سئم الحياة.
وأشار الدكتور ألفريدو كاهي، الذي عالج مارادونا بين عامي 1977 و 2007 إنه دخل في حالة اكتئاب بعد إجراء جراحة في المخ إثر تعرضه لجلطة دماغية و توقف عن الأكل أو تناول الأدوية.
وتابع ألفريدو :"لا يبدو الأمر بالنسبة لي مجرد نوبة قلبية بسيطة"، مشيرًا إلى أن مارادونا حاول الانتحار من قبل، حيث قاد سيارته في كوبا نحو حافلة قادمة لكنه نجا، مشيرا إلى أنه سأل مارادونا بعد ذلك الحادث، عما إذا كان يريد الانتحار، فرد عليه: "ربما يومًا ما".