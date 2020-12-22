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الخطوط السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الرحلات الجوية 

Time منذ 33 دقيقة
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الخطوط السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الرحلات الجوية 

الرياض (صدى):
زفت الخطوط السعودية، بشرى سارة للمواطنين والمقيمين بشأن الرحلات الجوية بعد تعليقها لمدة أسبوع.

وأكدت الخطوط السعودية أنَّ تعليق السفر للرحلات الدولية فقط، مبينة أنه تم تعليق كافة الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

ويأتي ذلك حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة.

وكانت الخطوط السعودية، قررت إتاحة الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة بسبب جائحة كورونا، مبينة أن التذاكر تبقى مفتوحة بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى إمكانية تعديلها مستقبلًا بدون رسوم.

وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا، وذلك لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
اضحكو على جمهوركم جمهور مطرود اسيا على الهوى مباشرا للحين لي بسمعة يقول هداف الدوري والكاس 😁😁😁😁 عليكم اخبار تذكرني بسالفة سعلوة القليله
أبو أمجد
يستاهل نادي الفقر عنده مليارات كثيره كفو على أدارة الهلال وهقوهم وأنسحبو من تغلى تخلي
ابو فهد
وانت وش محرق رزك يامطرود اسيا على الهوى مباشرا كل هذا لانه صيحكم كم سنه هههههه🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. نسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
Ail asmar
ايش تبغا يسوي يجيبلة شنطة مليانة طواقي

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