استضافة النصر وضمك في مرسول بارك

نواف السالم (صدى):
يشهد استاد جامعة الملك سعود مواجهة النصر وضمك على المراكز المتذيلة لدوري المحترفين، حيث أن الفرق بينهما 3 أهداف السبت المقبل.
جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح "ملعب الهلال القديم" الذي شهد التتويج باللقب القاري والوصول للعالمية والتتويج بلقب الدوري الاستثنائي
ونشر الروقي صورة للملعب وعلق عليها قائلا: "ملعب الهلال ( القديم )، شهد في أيام كبير آسيا الأخيرة التتويج باللقب القاري والوصول للعالمية والتتويج بلقب الدوري الاستثنائي الأقوىالآن سيفتتح مع النصر"، واصفا المواجهة بين الفريقين بـ كلاسيكو المؤخرة.
يذكر أن القرار جاء بعد عدم اكتمال جاهزية ملعب نادي النصر مرسول بارك من قبل شركة الصيانة التي تقوم بأعمالها منذ توقيع الإدارة النصراوية لعقد إقامة مباريات الفريق الكروي الأول محلياً وخارجياً مع شركة الوسائل.