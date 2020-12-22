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استضافة النصر وضمك في مرسول بارك

Time منذ 26 دقيقة
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استضافة النصر وضمك في مرسول بارك

نواف السالم (صدى):
يشهد استاد جامعة الملك سعود مواجهة النصر وضمك على المراكز المتذيلة لدوري المحترفين، حيث أن الفرق بينهما 3 أهداف السبت المقبل.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح ‏"ملعب الهلال القديم" الذي شهد التتويج باللقب القاري والوصول للعالمية والتتويج بلقب الدوري ‎الاستثنائي

ونشر الروقي صورة للملعب وعلق عليها قائلا: "‏ملعب الهلال ( القديم )، شهد في أيام ‎كبير آسيا الأخيرة التتويج باللقب القاري والوصول للعالمية والتتويج بلقب الدوري ‎الاستثنائي الأقوىالآن سيفتتح مع النصر"، واصفا المواجهة بين الفريقين بـ كلاسيكو المؤخرة.

يذكر أن القرار جاء بعد عدم اكتمال جاهزية ملعب نادي النصر مرسول بارك من قبل شركة الصيانة التي تقوم بأعمالها منذ توقيع الإدارة النصراوية لعقد إقامة مباريات الفريق الكروي الأول محلياً وخارجياً مع شركة الوسائل.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
اضحكو على جمهوركم جمهور مطرود اسيا على الهوى مباشرا للحين لي بسمعة يقول هداف الدوري والكاس 😁😁😁😁 عليكم اخبار تذكرني بسالفة سعلوة القليله
أبو أمجد
يستاهل نادي الفقر عنده مليارات كثيره كفو على أدارة الهلال وهقوهم وأنسحبو من تغلى تخلي
ابو فهد
وانت وش محرق رزك يامطرود اسيا على الهوى مباشرا كل هذا لانه صيحكم كم سنه هههههه🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. نسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
Ail asmar
ايش تبغا يسوي يجيبلة شنطة مليانة طواقي

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