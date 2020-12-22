رسالة مثيرة من "غوميز" للهلاليين 

طلال الغامدي (صدى):
وجه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة مثيرة إلى جماهير نادي الهلال.
وعرض غوميز صورة له وهو يحمل علم المملكة، معبرا عن سعادته بتفاعل الجماهير معه، وكتب عليها:" شكرًا لكم على رسائلكم العديدة، الحقيقة أنكم لم تجعلوني أشعر بأنني غريب أبدًا، لطالما استقبلتموني بحرارة كوني أحدكم ".
وتأتي رسائل الجماهير إلى المهاجم الفرنسي بعدما أصبح الهداف التاريخي لأجانب نادي الهلال في جميع البطولات، عقب تسجيله لهدف أمام القادسية.
وكان الهلال فاز على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في الجولة التاسعة لبطولة دوري المحترفين.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز السادس.