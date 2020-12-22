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إحدى جوامع الرياض عام 1397هـ
منذ ساعة
497
1
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أحدث التعليقات
ابو فهد
اضحكو على جمهوركم جمهور مطرود اسيا على الهوى مباشرا للحين لي بسمعة يقول هداف الدوري والكاس 😁😁😁😁 عليكم اخبار تذكرني بسالفة سعلوة القليله
أبو أمجد
يستاهل نادي الفقر عنده مليارات كثيره كفو على أدارة الهلال وهقوهم وأنسحبو من تغلى تخلي
ابو فهد
وانت وش محرق رزك يامطرود اسيا على الهوى مباشرا كل هذا لانه صيحكم كم سنه هههههه🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. نسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
Ail asmar
ايش تبغا يسوي يجيبلة شنطة مليانة طواقي
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