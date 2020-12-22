ضمك ينتزع فوزًا ثمينًا من أنياب أبها في الوقت القاتل 

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق نادي ضمك، فوزًا ثمينًا من نظيره أبها بنتيجة " 2-1 "، في " ديربي عسير " الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز اللاعب كريم عواضي الهدف الأول لصالح أبها في الدقيقة 9، بينما سجل اللاعب سيرجيو فيتور الهدف الأول لصالح ضمك في الدقيقة 37، فيما نجح اللاعب مازن أبو شرارة في هز شباك أبها في الدقيقة 90+5.
وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى النقطة السابعة، ويحل ضيفا على النصر السبت 26 ديسمبر الجاري " ملعب مرسول "، بينما توقف عند النقطة 11، ويلاقي الوحدة الأحد 27 ديسمبر.