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فيديو نادر يوضح كيفية نقل البترول قبل 87 سنة

Time منذ ساعة
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فيديو نادر يوضح كيفية نقل البترول قبل 87 سنة

عادل الحربي (صدى):
كشف مقطع ‏فيديو نادر كيفية نقل البترول في بدايات ظهوره في المملكة قبل 87 عام.

وبين الفيديو الذي يعود تاريخه إلى عام ١٣٦١هـ - ١٩٤٢م، تعبئة البترول ونقله إلى الدول عبر الجمال ، مبينا الاعتماد على البصمة عند استلام النفط.

يجدر الإشارة أن بداية تاريخ النفط في المملكة كانت عندما بدأ عبد العزيز آل سعود التفكير في الحاجة إلى تطوير دخل المملكة ليساهم ذلك في نهضة الدولة الفتية، وقامت المملكة بمنح امتياز للتنقيب عن البترول للنقابة الشرقية العامة في عام 1923، وذلك قبل أن يتم توحيد البلاد، وقد انتهى ذلك الامتياز في العام 1928.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
اضحكو على جمهوركم جمهور مطرود اسيا على الهوى مباشرا للحين لي بسمعة يقول هداف الدوري والكاس 😁😁😁😁 عليكم اخبار تذكرني بسالفة سعلوة القليله
أبو أمجد
يستاهل نادي الفقر عنده مليارات كثيره كفو على أدارة الهلال وهقوهم وأنسحبو من تغلى تخلي
ابو فهد
وانت وش محرق رزك يامطرود اسيا على الهوى مباشرا كل هذا لانه صيحكم كم سنه هههههه🤣🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. نسأل الله الستر والعفو والعافيه .. آمين ..
Ail asmar
ايش تبغا يسوي يجيبلة شنطة مليانة طواقي

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