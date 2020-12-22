فيديو نادر يوضح كيفية نقل البترول قبل 87 سنة

عادل الحربي (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر كيفية نقل البترول في بدايات ظهوره في المملكة قبل 87 عام.
وبين الفيديو الذي يعود تاريخه إلى عام ١٣٦١هـ - ١٩٤٢م، تعبئة البترول ونقله إلى الدول عبر الجمال ، مبينا الاعتماد على البصمة عند استلام النفط.
يجدر الإشارة أن بداية تاريخ النفط في المملكة كانت عندما بدأ عبد العزيز آل سعود التفكير في الحاجة إلى تطوير دخل المملكة ليساهم ذلك في نهضة الدولة الفتية، وقامت المملكة بمنح امتياز للتنقيب عن البترول للنقابة الشرقية العامة في عام 1923، وذلك قبل أن يتم توحيد البلاد، وقد انتهى ذلك الامتياز في العام 1928.