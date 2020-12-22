الكشف عن طبيعة إصابة رودريغيز ومدة غيابه عن الاتحاد 

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت الفحوصات للاعب غاري رودريغيز، إصابته فالعضلة الخلفية، والتي سوف تبعده عن الملاعب لمدة 10 أيام.
ومن المتوقع أن اللاعب رودريغيز يغيب عن الكلاسيكو ضد الهلال السبت المُقبل، ويأتي ذلك بعد إصابته القوية خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد الرائد، التي أُقيمت مساء الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي.
وكان نادي الاتحاد، أشار إلى أن اللاعب غاري رودريغيز، سيجري اليوم الثلاثاء، الفحوصات الطبية لتحديد نوع إصابته التي تعرض لها خلال لقاء فريقه أمام الرائد.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن النجم رودريغيز، سيجري الفحوصات الطبية، بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الشريك الطبي للنادي.