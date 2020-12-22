الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. لحظة تلقي وزير التعليم السابق لقاح كورونا 

Time منذ 34 دقيقة
Views 1479
شاهد.. لحظة تلقي وزير التعليم السابق لقاح كورونا 

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة تلقي وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى جرعة لقاح " فايزر " في مركز اللقاحات بالرياض.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 160 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 352,249 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 8 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6139 حالة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مريض
كلام فاضي وغير منطقي الضمان قليل مايكفي الحاجه تفوووووو
ع. س. ع
ثبت وما ثبت هذا الحارس مغبون من الهزيمة ما يدري ان النتيجة الطبيعية 5 صفر للزعيم وتغاضى الحكم عن ركلة جزاء لصالح الهلال وطرد للاعب القادسية لكن الرجال يبي يغطي على الفشل والهزيمة ما حصل ان الحكم يخاطبهم بنبرة غير نبرة الهلال خلاص يا حبيبي المباراة القادمة نخلية يوزع ورد على لاعبين فريقك وإذا ما سجلتو أهداف يسجل لكم هو وش رايك أهم شي لا تزعل فأنت حارس مرمى ممتاز وتستاهل تقييم 10/1
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
حق
وينك يا ابو مكياج ما قلت الكلام هذا بعد تصريح جيفنكو
ع. س. ع
يعني يذل الغنام بعدين يجيب لهم اكل ويصالحة بئس الرجل الذي يرضية بطنة هذا الهوان والذل بعينة

أخر الأخبار

قرار عاجل من النائب العام بشأن مطلقي النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
قرار عاجل من النائب العام بشأن مطلقي النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
Time منذ 15 ثانية Views 999
شاهد.. فيرارى بوروسانجوي 2022 تخطف الأنظار بمواصفاتها الجذابة 
شاهد.. فيرارى بوروسانجوي 2022 تخطف الأنظار بمواصفاتها الجذابة 
Time منذ 13 دقيقة Views 1107
مفاوضات مكثفة من الأهلي بشأن تمديد إعارة أوسو
مفاوضات مكثفة من الأهلي بشأن تمديد إعارة أوسو
Time منذ 25 دقيقة Views 1374
شاهد.. لحظة تلقي وزير التعليم السابق لقاح كورونا 
شاهد.. لحظة تلقي وزير التعليم السابق لقاح كورونا 
Time منذ 34 دقيقة Views 1479
شاهد.. الدوسري يتجول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
شاهد.. الدوسري يتجول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
Time منذ 43 دقيقة Views 1602
صورة نادرة لأول طائرة تهبط في الجبيل قبل 86 عام
صورة نادرة لأول طائرة تهبط في الجبيل قبل 86 عام
Time منذ 45 دقيقة Views 1446
عائلة تتفاجئ بأفعى سامة داخل منزلها
عائلة تتفاجئ بأفعى سامة داخل منزلها
Time منذ 51 دقيقة Views 361
حادثة مروعة عند باب مستشفى
حادثة مروعة عند باب مستشفى
Time منذ 52 دقيقة Views 296
راحت عليه
راحت عليه
Time منذ 52 دقيقة Views 294
رجل يقيم دعوى زنا ضد زوجته: "بتخوني مع طالب ثانوي"
رجل يقيم دعوى زنا ضد زوجته: "بتخوني مع طالب ثانوي"
Time منذ 53 دقيقة Views 829