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صورة نادرة لأول طائرة تهبط في الجبيل قبل 86 عام

Time منذ 45 دقيقة
Views 1446
صورة نادرة لأول طائرة تهبط في الجبيل قبل 86 عام

الجبيل (صدى):
أظهرت صورة نادرة أول طائرة تهبط في الجبيل قبل 86 عام.

كان طاقم الطائرة بدأوا مهامهم والتحليق في أجواء المنطقة الشرقية في عام 1934م واستغرقت المهمة حوالي تسعة أشهر حتى يكمل الطاقم مهام المسح الجوي وتصوير الأماكن التي يعتقد بأنها واعدة في الثروات النفطية وكانت الصور تترجم إلى خرائط حيث استخدمها الجيولوجيون خلال الجولات الاستكشافية الأرضية التي قادت إلى تدفق النفط من أراضي المملكة

في ذلك الوقت كانت الأراضي معظمها صحاري ومناطق محفوفة بالمخاطر تعصف بها الأجواء المتقلبة إلا أن خبرة فريق المسح الجوي ومهاراتهم مكنتهم من التغلب على هذه الظروف واستطاعوا أن يتعاملوا معها بحرفية .

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أحدث التعليقات

مريض
كلام فاضي وغير منطقي الضمان قليل مايكفي الحاجه تفوووووو
ع. س. ع
ثبت وما ثبت هذا الحارس مغبون من الهزيمة ما يدري ان النتيجة الطبيعية 5 صفر للزعيم وتغاضى الحكم عن ركلة جزاء لصالح الهلال وطرد للاعب القادسية لكن الرجال يبي يغطي على الفشل والهزيمة ما حصل ان الحكم يخاطبهم بنبرة غير نبرة الهلال خلاص يا حبيبي المباراة القادمة نخلية يوزع ورد على لاعبين فريقك وإذا ما سجلتو أهداف يسجل لكم هو وش رايك أهم شي لا تزعل فأنت حارس مرمى ممتاز وتستاهل تقييم 10/1
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
حق
وينك يا ابو مكياج ما قلت الكلام هذا بعد تصريح جيفنكو
ع. س. ع
يعني يذل الغنام بعدين يجيب لهم اكل ويصالحة بئس الرجل الذي يرضية بطنة هذا الهوان والذل بعينة

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