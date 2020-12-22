صورة نادرة لأول طائرة تهبط في الجبيل قبل 86 عام

الجبيل (صدى):
أظهرت صورة نادرة أول طائرة تهبط في الجبيل قبل 86 عام.
كان طاقم الطائرة بدأوا مهامهم والتحليق في أجواء المنطقة الشرقية في عام 1934م واستغرقت المهمة حوالي تسعة أشهر حتى يكمل الطاقم مهام المسح الجوي وتصوير الأماكن التي يعتقد بأنها واعدة في الثروات النفطية وكانت الصور تترجم إلى خرائط حيث استخدمها الجيولوجيون خلال الجولات الاستكشافية الأرضية التي قادت إلى تدفق النفط من أراضي المملكة
في ذلك الوقت كانت الأراضي معظمها صحاري ومناطق محفوفة بالمخاطر تعصف بها الأجواء المتقلبة إلا أن خبرة فريق المسح الجوي ومهاراتهم مكنتهم من التغلب على هذه الظروف واستطاعوا أن يتعاملوا معها بحرفية .