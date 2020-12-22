حمدالله يفاجئ سلطان الغنام بشيء غير متوقع بعد الأزمة 

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية أن اللاعب عبدالرزاق حمدالله سيُقيم حفل عشاء في منزله للاعبي النصر من أجل إضافة الإيجابية بالفريق بعد الأزمة التي دخل فيها مؤخرًا مع زميله سلطان الغنام، قبل الصلح بينهما.
ومن المقرر أن عبدالرزاق حمدالله سيقيم حفل عشاء غداً الأربعاء لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفريق نحو المزيد من الأجواء الإيجابية، وفقا للزميلة " الجزيرة ".
وكان حمدالله قد اشتبك مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد، الأربعاء الماضي، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ما عرّض النجم المغربي للعديد من الانتقادات.
ووفقا للمعلومات المتداولة فإن حمدالله بادر بالاعتذار للغنام خلال رحلة الفريق إلى القيصومة.