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حمدالله يفاجئ سلطان الغنام بشيء غير متوقع بعد الأزمة 

Time منذ ساعة
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حمدالله يفاجئ سلطان الغنام بشيء غير متوقع بعد الأزمة 

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية أن اللاعب عبدالرزاق حمدالله سيُقيم حفل عشاء في منزله للاعبي النصر من أجل إضافة الإيجابية بالفريق بعد الأزمة التي دخل فيها مؤخرًا مع زميله سلطان الغنام، قبل الصلح بينهما.

ومن المقرر أن عبدالرزاق حمدالله سيقيم حفل عشاء غداً الأربعاء لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفريق نحو المزيد من الأجواء الإيجابية، وفقا للزميلة " الجزيرة ".

وكان حمدالله قد اشتبك مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد، الأربعاء الماضي، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ما عرّض النجم المغربي للعديد من الانتقادات.

ووفقا للمعلومات المتداولة فإن حمدالله بادر بالاعتذار للغنام خلال رحلة الفريق إلى القيصومة.

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أحدث التعليقات

مريض
كلام فاضي وغير منطقي الضمان قليل مايكفي الحاجه تفوووووو
ع. س. ع
ثبت وما ثبت هذا الحارس مغبون من الهزيمة ما يدري ان النتيجة الطبيعية 5 صفر للزعيم وتغاضى الحكم عن ركلة جزاء لصالح الهلال وطرد للاعب القادسية لكن الرجال يبي يغطي على الفشل والهزيمة ما حصل ان الحكم يخاطبهم بنبرة غير نبرة الهلال خلاص يا حبيبي المباراة القادمة نخلية يوزع ورد على لاعبين فريقك وإذا ما سجلتو أهداف يسجل لكم هو وش رايك أهم شي لا تزعل فأنت حارس مرمى ممتاز وتستاهل تقييم 10/1
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
حق
وينك يا ابو مكياج ما قلت الكلام هذا بعد تصريح جيفنكو
ع. س. ع
يعني يذل الغنام بعدين يجيب لهم اكل ويصالحة بئس الرجل الذي يرضية بطنة هذا الهوان والذل بعينة

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