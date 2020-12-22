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حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مناطق " حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ".

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

مريض
كلام فاضي وغير منطقي الضمان قليل مايكفي الحاجه تفوووووو
ع. س. ع
ثبت وما ثبت هذا الحارس مغبون من الهزيمة ما يدري ان النتيجة الطبيعية 5 صفر للزعيم وتغاضى الحكم عن ركلة جزاء لصالح الهلال وطرد للاعب القادسية لكن الرجال يبي يغطي على الفشل والهزيمة ما حصل ان الحكم يخاطبهم بنبرة غير نبرة الهلال خلاص يا حبيبي المباراة القادمة نخلية يوزع ورد على لاعبين فريقك وإذا ما سجلتو أهداف يسجل لكم هو وش رايك أهم شي لا تزعل فأنت حارس مرمى ممتاز وتستاهل تقييم 10/1
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
حق
وينك يا ابو مكياج ما قلت الكلام هذا بعد تصريح جيفنكو
ع. س. ع
يعني يذل الغنام بعدين يجيب لهم اكل ويصالحة بئس الرجل الذي يرضية بطنة هذا الهوان والذل بعينة

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