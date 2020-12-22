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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 20 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً بـ 141.77 نقطة ليقفل عند مستوى 8680.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 345 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 194 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة الحكير، وأنعام القابضة، والإعادة السعودية، ووفرة، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركتي: أسواق عبدالله العثيم، وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 1.27%.

فيما كانت أسهم شركات: ملاذ للتأمين، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإعادة السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم: شركات المصافي، وأنعام القابضة، وباعظيم، وملاذ للتأمين، والفخارية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً بـ 1034.00 نقطة ليقفل عند مستوى 21698.23 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 410 آلاف سهم تقاسمتها 1073 صفقة.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ويلومونا بحبنا لأل سعود الله يحفظهم ويديم ابو فهد تاج على روسنا
زعيم وبس.
الفراج اكثر شخص يكسب حسنات من ظهور اولئك المتشدقين. فنحن والفراج نربو ان نرد على ..صغار
فبصل
ذبح آمنا َابو. يمن
زعيم وبس.
الكلاب تنبح والزعيم يسير في تحقيق البطولات. لله درك يا زعيم. فعلا… ما ضر السحاب(الهلال) ..نبح الكلاب.
احمد
ههههههههه كذبتوا وارجاءاها لان رفض تسوية وطالب ب 46 مليون حقوقه اذا ارادوا التخلص منه ولسه ربي يمهل ولا يهمل وبالطريق مفاجاءات وبلاوي ان شاءالله على نادي نونو وشله النمرود

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