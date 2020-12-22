بالفيديو.. هيثم باماقوس: إن ثبت كلام حارس القادسية فعلى لجنة الحكام معاقبة الحكم

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي، هيثم باماقوس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات حارس مرمى نادي القادسية فيصل مسرحي، الذي تناولتها صحيفة "صدى" أمس؛ حيث أعرب عن استياءه من حكم المباراة شكري الحنفوش، وطالبه بمخاطبة الفريق بنفس طريقة الهلال.
وقال هيثم باماقوس، خلال تصريحاته مع برنامج "رياضة ميديا" على قناة "الرياضية" أنه: "إن ثبت كلام حارس القادسية فعلى لجنة الحكام معاقبة الحكم وإن كان غير ذلك على لجنة الانضباط التدخل وتعاقب اللاعب" .
وأكد "باماقوس"، أنه يستبعد أن يتعامل الحكم بهذا الأسلوب الذي ذكره حارس المرمى، ولكن إن حدثت فلابد أن يعلم كل حكم أنه عندما ينزل إلى أرض المباراة فكل الأندية سواء.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الهلال، تغلب على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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