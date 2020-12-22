الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. هيثم باماقوس: إن ثبت كلام حارس القادسية فعلى لجنة الحكام معاقبة الحكم

Time منذ ساعة
Views 1940
Comment 1
بالفيديو.. هيثم باماقوس: إن ثبت كلام حارس القادسية فعلى لجنة الحكام معاقبة الحكم

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي، هيثم باماقوس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات حارس مرمى نادي ‎القادسية فيصل مسرحي، الذي تناولتها صحيفة "صدى" أمس؛ حيث أعرب عن استياءه من حكم المباراة شكري الحنفوش، وطالبه بمخاطبة الفريق بنفس طريقة الهلال.

وقال هيثم باماقوس، خلال تصريحاته مع برنامج "رياضة ميديا" على قناة "الرياضية" أنه: "إن ثبت كلام حارس القادسية فعلى لجنة الحكام معاقبة الحكم وإن كان غير ذلك على لجنة الانضباط التدخل وتعاقب اللاعب" .

وأكد "باماقوس"، أنه يستبعد أن يتعامل الحكم بهذا الأسلوب الذي ذكره حارس المرمى، ولكن إن حدثت فلابد أن يعلم كل حكم أنه عندما ينزل إلى أرض المباراة فكل الأندية سواء.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق الهلال، تغلب على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. حارس مرمى القادسية: نتمنى من حكم المباراة احترامنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ويلومونا بحبنا لأل سعود الله يحفظهم ويديم ابو فهد تاج على روسنا
زعيم وبس.
الفراج اكثر شخص يكسب حسنات من ظهور اولئك المتشدقين. فنحن والفراج نربو ان نرد على ..صغار
فبصل
ذبح آمنا َابو. يمن
زعيم وبس.
الكلاب تنبح والزعيم يسير في تحقيق البطولات. لله درك يا زعيم. فعلا… ما ضر السحاب(الهلال) ..نبح الكلاب.
احمد
ههههههههه كذبتوا وارجاءاها لان رفض تسوية وطالب ب 46 مليون حقوقه اذا ارادوا التخلص منه ولسه ربي يمهل ولا يهمل وبالطريق مفاجاءات وبلاوي ان شاءالله على نادي نونو وشله النمرود

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1465
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
Time منذ 19 دقيقة Views 1294
طريقة الاستفادة من القرض العقاري من خلال رهن العقار
طريقة الاستفادة من القرض العقاري من خلال رهن العقار
Time منذ 34 دقيقة Views 1896
بالفيديو.. سائق يستعرض سرعة فولكس فاجن جولف R موديل 2021
بالفيديو.. سائق يستعرض سرعة فولكس فاجن جولف R موديل 2021
Time منذ 39 دقيقة Views 1440
صورة نادرة للملك سعود وأمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح
صورة نادرة للملك سعود وأمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح
Time منذ 44 دقيقة Views 1620
النصر يرجئ المخالصة المالية مع "كيم جيم سو"
النصر يرجئ المخالصة المالية مع "كيم جيم سو"
Time منذ 49 دقيقة Views 1864
" خالد النمر " يوضح تأثير البنج على مريض لديه ارتفاع بالضغط
" خالد النمر " يوضح تأثير البنج على مريض لديه ارتفاع بالضغط
Time منذ 54 دقيقة Views 1377
سعر ومواصفات سماعة سامسونج "ثلاثية الأبعاد" الجديدة
سعر ومواصفات سماعة سامسونج "ثلاثية الأبعاد" الجديدة
Time منذ 59 دقيقة Views 1712
بالفيديو.. هيثم باماقوس: إن ثبت كلام حارس القادسية فعلى لجنة الحكام معاقبة الحكم
بالفيديو.. هيثم باماقوس: إن ثبت كلام حارس القادسية فعلى لجنة الحكام معاقبة الحكم
Time منذ ساعة Views 1940
"حقوق الإنسان": حالة مؤكدة تجعل الغش التجاري من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
"حقوق الإنسان": حالة مؤكدة تجعل الغش التجاري من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
Time منذ ساعة Views 1597