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بالفيديو.. موقف لافت للأمير عبدالعزيز بن فهد مع مواطن أثناء القيادة على أحد طرق المملكة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1630
بالفيديو.. موقف لافت للأمير عبدالعزيز بن فهد مع مواطن أثناء القيادة على أحد طرق المملكة

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو عن موقف لافت للأمير عبد العزيز بن فهد مع أحد المواطنين أثناء قيادتهما على أحد طرق المملكة .

وأظهر الفيديو المواطن وقد استبق الطريق كي يتحدث مع الأمير عبد العزيز ويعطيه هدية تعبيراً على حبه له .

وبالفعل وقف له الأمير إلا أنه قال له عبارة لافته " والله تراكم ظالمين أنفسكم بها السرعة " مؤكداً أنه ممتن بالفعل بالهدية وبلهفة المواطن للقائه إلا أنه يعتب عليه لتتعريضه حياته للخطر .

وأكد المواطن أنه كان حريصاً على لقائه ، فيما حاز الموقف على إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أكدوا على انتباه الأمير عبد العزيز للإلتزام بالتعليمات والنظام في جميع المواقف .

وكان الأمير عبد العزيز بن فهد قد ظهر مؤخراً في صورة تجمعه بإبنتيه بمزرعة العاذرية .

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أحدث التعليقات

e.alofi
اتمنى إيقاف الضرائب والرسوم المبالغ بها اهلكتنا، بنسبة للأثرياء فهم لايتأثرون لانهم أثرياء 😅
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
e.alofi
ورعان هالوقت مدلعين ومرفهين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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