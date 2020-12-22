استشاري: لايوجد دليل على أن السلالة الجديدة لـ "كورونا" تسبب أعراض خطيرة

الرياض (صدى):
كشف استشاري في الطب الوقائي " ماجد الثقفي "، تأثير ظهور السلالة الجديدة من فيروس " كورونا المستجد " على اللقاحات.
وقال " الثقفي " لقناة " الإخبارية إنه تم رصد هذه السلالة الجديدة في مناطق أوروبية، مشيرًا إلى أن الفيروس يحاط بغلاف بروتيني، ويميل إلى التحور دائما.
وأضاف أنه لاتوجد دلائل على أن السلالة الجديدة للفيروس تسبب أعراض خطيرة أو تزيد من حالات الوفاة وتؤثر على اللقاحات .
وتابع : بالاحترازات الوقائية ولبس الكمامة نسيطر على الفيروس، ولايجود إثبات أن السلالة الجديدة تختلف عن السلالات الأخرى.