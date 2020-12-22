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استشاري: لايوجد دليل على أن السلالة الجديدة لـ "كورونا" تسبب أعراض خطيرة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1489
استشاري: لايوجد دليل على أن السلالة الجديدة لـ "كورونا" تسبب أعراض خطيرة

الرياض (صدى):
كشف استشاري في الطب الوقائي " ماجد الثقفي "، تأثير ظهور السلالة الجديدة من فيروس " كورونا المستجد " على اللقاحات.

وقال " الثقفي " لقناة " الإخبارية إنه تم رصد هذه السلالة الجديدة في مناطق أوروبية، مشيرًا إلى أن الفيروس يحاط بغلاف بروتيني، ويميل إلى التحور دائما.

وأضاف أنه لاتوجد دلائل على أن السلالة الجديدة للفيروس تسبب أعراض خطيرة أو تزيد من حالات الوفاة وتؤثر على اللقاحات .

وتابع : بالاحترازات الوقائية ولبس الكمامة نسيطر على الفيروس، ولايجود إثبات أن السلالة الجديدة تختلف عن السلالات الأخرى.

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أحدث التعليقات

e.alofi
اتمنى إيقاف الضرائب والرسوم المبالغ بها اهلكتنا، بنسبة للأثرياء فهم لايتأثرون لانهم أثرياء 😅
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
e.alofi
ورعان هالوقت مدلعين ومرفهين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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