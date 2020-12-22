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«الشؤون البلدية» تعلق على فيديو مصادرة خضروات بائع متجول بالباحة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1605
«الشؤون البلدية» تعلق على فيديو مصادرة خضروات بائع متجول بالباحة

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في مقطع البائع المتجول بمنطقة الباحة، للوقوف على ملابسات الواقعة،

واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك بعد شكوى البائع من مصادرة الأمانة للخضروات الخاصة به.

وأكد ماجد الحقيل، على حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على فئة الباعة الجائلين، ودعم أنشطتهم وتنظيمها في مواقع مكتملة الخدمات، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق التوجيهات بمراجعة شاملة لكافة التنظيمات المتعلقة بالباعة الجائلين، بما يحفظ كامل حقوقهم في مزاولة أعمالهم التجارية وعدم التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.

وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن قطاع الباعة الجائلين يحظى باهتمام بالغ بالنسبة للوزارة، حيث تعمل الوزارة في هذا الوقت على إعادة مراجعة كامل التنظيمات المتعلقة في هذا القطاع، لدعم وحفظ حقوق شباب الوطن القائمين على تلك الأنشطة، لافتًا إلى أنه وجه المختصين في الوزارة بالمسارعة في استكمال أعمال المراجعة والتنظيم وتهيئة وتحديد مواقع مكتملة الخدمات الأنشطة الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

e.alofi
اتمنى إيقاف الضرائب والرسوم المبالغ بها اهلكتنا، بنسبة للأثرياء فهم لايتأثرون لانهم أثرياء 😅
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
e.alofi
ورعان هالوقت مدلعين ومرفهين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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