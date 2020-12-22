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بالفيديو.. خبير مختص يوضح أفضل الطرق لإختيار المنزل مابين الشراء و البناء

Time منذ 13 دقيقة
Views 1350
بالفيديو.. خبير مختص يوضح أفضل الطرق لإختيار المنزل مابين الشراء و البناء

الرياض (صدى):
كشف المهندس المعماري مساعد القفاري أفضل طرق لإختيار المنزل مابين الشراء أو البناء .

وأكد " القفاري " في برنامج " ياهلا " المذاع على قناة " روتانا خليجية " أن جميع الطرق جيدة إذا تم إتخاذ الإجراءات الصحيحة لها وكانت مناسبة للمالك .

وأشار أن هناك ثلاث طرق ، والطريقة الأولى هي الشراء ويجب أن يكون من شركة معمار معروفة في السوق وتم السؤال عنها لضان منتجاتها السكنية .

وقال أن الطريقة الثانية تكون بشراء منزل قديم قريب من العمل أو الأهل ويتم إجراء بعض الترميمات وأهمها ما يتعلق بالسباكة والعزل الحراري بعد التأكد من قوة المبنى وسلامته .

وأضاف أن الطريقة الثالثة عبارة عن بناء المنزل من بدايته ويجب هنا الإستعانة بمتخصص للإشراف على المبنى والإعتماد على أشخاص مضمونة لإجراء السباكة والكهرباء وغيرها من الإنشاءات .

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أحدث التعليقات

almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
عبدالرحمن السحيمي
الهلال افضل فريق في الحياة الدنيا
نجاة محمد
احسنتم ليش ما تعيدون التعاقد مع كارلوس ادواردو و زيدو الصفقة لانة يستاهل
ابو الوليد
صحيح الهلال فيه نجوم كبار لكن عندما تصيبه كبوه يصبح كالمرأه في دخلتها تولول وتصيح وحين يضيق الأمر عليهم يصبحون كالمرأه عند النفاس فيبدأ الاعلام والتحكيم واللجان وكل الطاقم بالتحرك لجدتهم كما هو الحال في مستشفى الولاده وزد على ذلك تعمى البصر والبصيره لديهم فلا حول ولا قوة الا بالله

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