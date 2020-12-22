بالفيديو.. خبير مختص يوضح أفضل الطرق لإختيار المنزل مابين الشراء و البناء

الرياض (صدى):
كشف المهندس المعماري مساعد القفاري أفضل طرق لإختيار المنزل مابين الشراء أو البناء .
وأكد " القفاري " في برنامج " ياهلا " المذاع على قناة " روتانا خليجية " أن جميع الطرق جيدة إذا تم إتخاذ الإجراءات الصحيحة لها وكانت مناسبة للمالك .
وأشار أن هناك ثلاث طرق ، والطريقة الأولى هي الشراء ويجب أن يكون من شركة معمار معروفة في السوق وتم السؤال عنها لضان منتجاتها السكنية .
وقال أن الطريقة الثانية تكون بشراء منزل قديم قريب من العمل أو الأهل ويتم إجراء بعض الترميمات وأهمها ما يتعلق بالسباكة والعزل الحراري بعد التأكد من قوة المبنى وسلامته .
وأضاف أن الطريقة الثالثة عبارة عن بناء المنزل من بدايته ويجب هنا الإستعانة بمتخصص للإشراف على المبنى والإعتماد على أشخاص مضمونة لإجراء السباكة والكهرباء وغيرها من الإنشاءات .
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