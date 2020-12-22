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موجة باردة تؤثر على بعض مناطق المملكة لمدة 3 أيام

Time منذ 33 دقيقة
Views 1476
موجة باردة تؤثر على بعض مناطق المملكة لمدة 3 أيام

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة، بدءًا من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وذكر المركز أن هذه الأجواء ستؤثر يوم الجمعة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر على منطقتي حائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتضمنت توقعات المركز تسجيل درجات حرارة صغرى تتراوح ما بين الصفر المئوي إلى درجتين مئويتين تحت الصفر، وأن يمتد تأثير الموجة يوم الأحد إلى منطقة الرياض خاصة على أجزائها الشمالية، لتسجل درجة حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية إلى 3 درجات مئوية.

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أحدث التعليقات

e.alofi
اتمنى إيقاف الضرائب والرسوم المبالغ بها اهلكتنا، بنسبة للأثرياء فهم لايتأثرون لانهم أثرياء 😅
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
e.alofi
ورعان هالوقت مدلعين ومرفهين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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