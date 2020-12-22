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مدني الباحة يدعو الجميع لأخذ الحيطة في ظل التوقعات بهطول أمطار تستمر إلى الخميس القادم

Time منذ ساعتين
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مدني الباحة يدعو الجميع لأخذ الحيطة في ظل التوقعات بهطول أمطار تستمر إلى الخميس القادم

الباحة (صدى):
جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير بمشيئة الله تعالى إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، من يوم غدٍ وتستمر إلى يوم الخميس المقبل.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني في الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول اثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات، مؤكداً أن مدني الباحة اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وبين أن الدفاع بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم بمشيئة الله، وذلك من خلال تلقى البلاغات على الرقم 998وعلى مدار الساعة.

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أحدث التعليقات

almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
عبدالرحمن السحيمي
الهلال افضل فريق في الحياة الدنيا
نجاة محمد
احسنتم ليش ما تعيدون التعاقد مع كارلوس ادواردو و زيدو الصفقة لانة يستاهل
ابو الوليد
صحيح الهلال فيه نجوم كبار لكن عندما تصيبه كبوه يصبح كالمرأه في دخلتها تولول وتصيح وحين يضيق الأمر عليهم يصبحون كالمرأه عند النفاس فيبدأ الاعلام والتحكيم واللجان وكل الطاقم بالتحرك لجدتهم كما هو الحال في مستشفى الولاده وزد على ذلك تعمى البصر والبصيره لديهم فلا حول ولا قوة الا بالله

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