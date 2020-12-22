صحيفة بيروفية تشيد بــ "كاريلو" في مباراة الهلال والقادسية

نواف السالم (صدى):
أعربت صحيفة بيروفية عن إعجابها بمحترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، ونجاحه في التسجيل خلال مواجهة الأمس أمام القادسية.
وذكرت صحيفةfutbolperuano "، أنه لا يزال موسم 2020 إيجابيًا بالنسبة لأندريه كاريلو، الذي يسعى لإنهاءه بأفضل طريقة.
وأضافت “كان اللاعب مسؤولاً عن تسجيل الهدف الثاني الذي جاء من كرة جماعية كبيرة من الهلال، حيث شارك كاريلو أيضًا في تطويرها”.
وأوضحت “كان أندريه كاريلو في المباراة، مسؤولاً عن مساعدة زميله سالم الدوسري ليحرز الهدف الثالث للهلال".
وأختتمت "أكد الهلال مكانته كقائد في الدوري السعودي بتسجيله بالفعل 22 نقطة ، متقدماً بـ6 نقاط على الأهلي. في الجولة التالية سيلعب فريق كاريلو مع الاتحاد”.