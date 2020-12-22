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"قرقاش" يتحدث عن "ظاهرة غريبة" بالإعلام القطري نحو جهود إنهاء الأزمة الخليجية

Time منذ 33 دقيقة
Views 1700
"قرقاش" يتحدث عن "ظاهرة غريبة" بالإعلام القطري نحو جهود إنهاء الأزمة الخليجية

أبو ظبي (صدى):
علق الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية على طريقة تناول الإعلام القطري ومعالجته لأزمة قطر مع الخليج العربي .

وقال " قرقاش " في حسابه الرسمي على " تويتر " : الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة .

وأضاف : أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق ، قائلاً " ظاهرة غريبة وصعبة التفسير " .

وكان " قرقاش " قد أكد مؤخراً أن الإمارات تدعم مساعي المملكة الخيرة نحل إيجاد حل للأزمة الخليجية وتقف على خط واحد بجانب مصر الشقيقة للحفاظ على استقرار المنطقة .

إقرأ أيضاً :

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أحدث التعليقات

almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
عبدالرحمن السحيمي
الهلال افضل فريق في الحياة الدنيا
نجاة محمد
احسنتم ليش ما تعيدون التعاقد مع كارلوس ادواردو و زيدو الصفقة لانة يستاهل
ابو الوليد
صحيح الهلال فيه نجوم كبار لكن عندما تصيبه كبوه يصبح كالمرأه في دخلتها تولول وتصيح وحين يضيق الأمر عليهم يصبحون كالمرأه عند النفاس فيبدأ الاعلام والتحكيم واللجان وكل الطاقم بالتحرك لجدتهم كما هو الحال في مستشفى الولاده وزد على ذلك تعمى البصر والبصيره لديهم فلا حول ولا قوة الا بالله

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