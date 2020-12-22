"قرقاش" يتحدث عن "ظاهرة غريبة" بالإعلام القطري نحو جهود إنهاء الأزمة الخليجية

أبو ظبي (صدى):
علق الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية على طريقة تناول الإعلام القطري ومعالجته لأزمة قطر مع الخليج العربي .
وقال " قرقاش " في حسابه الرسمي على " تويتر " : الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة .
وأضاف : أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق ، قائلاً " ظاهرة غريبة وصعبة التفسير " .
وكان " قرقاش " قد أكد مؤخراً أن الإمارات تدعم مساعي المملكة الخيرة نحل إيجاد حل للأزمة الخليجية وتقف على خط واحد بجانب مصر الشقيقة للحفاظ على استقرار المنطقة .
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