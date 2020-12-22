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بالفيديو.. «الزعاق»: ‏على عتبات الأيام الأبرد في السنة

Time منذ ساعة
Views 1997
بالفيديو.. «الزعاق»: ‏على عتبات الأيام الأبرد في السنة

الرياض (صدى):
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أننا على عتبات الأيام الأبرد في السنة، لافتًا إلى أن اليوم الثلاثاء انتصفت المربعانية حيث بقي عليها 20 يومًا وتنتهي.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو، أنه سيعقب المربعانية موسم الشبط ومدته 40 يومًا، وهي مرحلة اقتران تاسع حيث يقال "إقران تاسع برد لاسع" أي أن القمر في اليوم التاسع من الشهر الهجري يصبح بجانب الثريا، أي بعد 3 أيام.

وأشار "الزعاق" إلى أنها علامة على دخولنا إلى الأيام الأبرد في السنة، حيث أن الأيام الأبرد هي 40 يومًا ومكونة من 3 نجوم: النجم الثالث من المربعانية (الشول)، وشباط الأول، وشباط الثاني، بينما الأيام المتبقية من المربعانية تأخد مواصفات المربعانية من طرف ومواصفات الشبط من طرف آخر.

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أحدث التعليقات

e.alofi
اتمنى إيقاف الضرائب والرسوم المبالغ بها اهلكتنا، بنسبة للأثرياء فهم لايتأثرون لانهم أثرياء 😅
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش تقول هذي
e.alofi
ورعان هالوقت مدلعين ومرفهين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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