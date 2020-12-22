بالفيديو.. «الزعاق»: ‏على عتبات الأيام الأبرد في السنة

الرياض (صدى):
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أننا على عتبات الأيام الأبرد في السنة، لافتًا إلى أن اليوم الثلاثاء انتصفت المربعانية حيث بقي عليها 20 يومًا وتنتهي.
وأوضح الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو، أنه سيعقب المربعانية موسم الشبط ومدته 40 يومًا، وهي مرحلة اقتران تاسع حيث يقال "إقران تاسع برد لاسع" أي أن القمر في اليوم التاسع من الشهر الهجري يصبح بجانب الثريا، أي بعد 3 أيام.
وأشار "الزعاق" إلى أنها علامة على دخولنا إلى الأيام الأبرد في السنة، حيث أن الأيام الأبرد هي 40 يومًا ومكونة من 3 نجوم: النجم الثالث من المربعانية (الشول)، وشباط الأول، وشباط الثاني، بينما الأيام المتبقية من المربعانية تأخد مواصفات المربعانية من طرف ومواصفات الشبط من طرف آخر.