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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1631
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7وظائف لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض وجدة.

وتضمنت الوظائف "أخصائي علم النفس الإكلينيكي (الرياض)،أخصائي مزايا وتعويضات (الرياض)، منسق برامج الدراسات العليا - مركز تدريب (الرياض)، محلل معلومات القوى العاملة (الرياض)، أخصائي التطوير التنظيمي (الرياض)، أمين مكتبة مساعد (جدة)، -مساعد إداري ثالث (الرياض).

للتقديم :

1 -أخصائي علم النفس الإكلينيكي (الرياض) من هنـــــــــــا .

2 -أخصائي مزايا وتعويضات (الرياض) من هنـــــــــــا .

3ُ -منسق برامج الدراسات العليا - مركز تدريب (الرياض) من هنـــــــــــا .

4ُ -محلل معلومات القوى العاملة (الرياض) من هنـــــــــــا .

5 -أخصائي التطوير التنظيمي (الرياض) من هنـــــــــــا .

6 -أمين مكتبة مساعد (جدة) من هنـــــــــــا .

7 -مساعد إداري ثالث (الرياض) من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
عبدالرحمن السحيمي
الهلال افضل فريق في الحياة الدنيا
نجاة محمد
احسنتم ليش ما تعيدون التعاقد مع كارلوس ادواردو و زيدو الصفقة لانة يستاهل
ابو الوليد
صحيح الهلال فيه نجوم كبار لكن عندما تصيبه كبوه يصبح كالمرأه في دخلتها تولول وتصيح وحين يضيق الأمر عليهم يصبحون كالمرأه عند النفاس فيبدأ الاعلام والتحكيم واللجان وكل الطاقم بالتحرك لجدتهم كما هو الحال في مستشفى الولاده وزد على ذلك تعمى البصر والبصيره لديهم فلا حول ولا قوة الا بالله

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