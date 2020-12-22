جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7وظائف لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض وجدة.
وتضمنت الوظائف "أخصائي علم النفس الإكلينيكي (الرياض)،أخصائي مزايا وتعويضات (الرياض)، منسق برامج الدراسات العليا - مركز تدريب (الرياض)، محلل معلومات القوى العاملة (الرياض)، أخصائي التطوير التنظيمي (الرياض)، أمين مكتبة مساعد (جدة)، -مساعد إداري ثالث (الرياض).
للتقديم :
1 -أخصائي علم النفس الإكلينيكي (الرياض) من هنـــــــــــا .
2 -أخصائي مزايا وتعويضات (الرياض) من هنـــــــــــا .
3ُ -منسق برامج الدراسات العليا - مركز تدريب (الرياض) من هنـــــــــــا .
4ُ -محلل معلومات القوى العاملة (الرياض) من هنـــــــــــا .
5 -أخصائي التطوير التنظيمي (الرياض) من هنـــــــــــا .
6 -أمين مكتبة مساعد (جدة) من هنـــــــــــا .
7 -مساعد إداري ثالث (الرياض) من هنـــــــــــا .