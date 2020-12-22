أطباء يكشفون سبب مشية بوتين الغريبة

موسكو (صدى):
كشف بعض أطباء الأعصاب، عن سر مشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربية خاصة فيما يتعلق بتحريك ذراع واحدة وتجميد الأخرى بشكل شبه كامل، قائلين أنها عائدة إلى التدريبات المكثفة، التي خضع إليها في جهاز الاستخبارات الروسي "كاي جي بي" .
وأوضح آخرون إمكانية حصول اضطرابات خلال المرحلة الجنينية أو اصابة محتملة بشلل الأطفال أو احتمال التعرض لجلطة دماغية أو إمكان ولادته بملقط جراحي.
وأشار العلماء إلى أن طريقة مشية بوتين مؤشر خطير لإصابته مستقبلا بمرض باركنسون، فيما قال علماء آخرين أن طريقة سير بوتين متعمدة من أجل إعطاء انطباع لدى الآخرين بأنه متميز ومختلف عنهم.