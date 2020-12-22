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أطباء يكشفون سبب مشية بوتين الغريبة

Time منذ ساعة
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أطباء يكشفون سبب مشية بوتين الغريبة

موسكو (صدى):
كشف بعض أطباء الأعصاب، عن سر مشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربية خاصة فيما يتعلق بتحريك ذراع واحدة وتجميد الأخرى بشكل شبه كامل، قائلين أنها عائدة إلى التدريبات المكثفة، التي خضع إليها في جهاز الاستخبارات الروسي "كاي جي بي" .

وأوضح آخرون إمكانية حصول اضطرابات خلال المرحلة الجنينية أو اصابة محتملة بشلل الأطفال أو احتمال التعرض لجلطة دماغية أو إمكان ولادته بملقط جراحي.

وأشار العلماء إلى أن طريقة مشية بوتين مؤشر خطير لإصابته مستقبلا بمرض باركنسون، فيما قال علماء آخرين أن طريقة سير بوتين متعمدة من أجل إعطاء انطباع لدى الآخرين بأنه متميز ومختلف عنهم.

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أحدث التعليقات

almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
عبدالرحمن السحيمي
الهلال افضل فريق في الحياة الدنيا
نجاة محمد
احسنتم ليش ما تعيدون التعاقد مع كارلوس ادواردو و زيدو الصفقة لانة يستاهل
ابو الوليد
صحيح الهلال فيه نجوم كبار لكن عندما تصيبه كبوه يصبح كالمرأه في دخلتها تولول وتصيح وحين يضيق الأمر عليهم يصبحون كالمرأه عند النفاس فيبدأ الاعلام والتحكيم واللجان وكل الطاقم بالتحرك لجدتهم كما هو الحال في مستشفى الولاده وزد على ذلك تعمى البصر والبصيره لديهم فلا حول ولا قوة الا بالله

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