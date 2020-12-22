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القتل حداً لمواطن طعن والده حتى الموت في بيشة

Time منذ ساعة
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القتل حداً لمواطن طعن والده حتى الموت في بيشة

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة بيشة في منطقة عسير، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم / جميل بن محمد بن سعود أبو حربش - سعودي الجنسية - على قتل والده / محمد وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين وهو نائم مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل حداً لقتله والده غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / جميل بن محمد بن سعود أبو حربش اليوم الثلاثاء 7 / 5 /1442هـ بمحافظة بيشة في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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أحدث التعليقات

almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
almovi
ادعس يانصر ادعس ياحمدالله اشغلتوا الذرقان ليل ونهار متابعين اخبار النصر اكثر من متابعت اخبار ناديهم
عبدالرحمن السحيمي
الهلال افضل فريق في الحياة الدنيا
نجاة محمد
احسنتم ليش ما تعيدون التعاقد مع كارلوس ادواردو و زيدو الصفقة لانة يستاهل
ابو الوليد
صحيح الهلال فيه نجوم كبار لكن عندما تصيبه كبوه يصبح كالمرأه في دخلتها تولول وتصيح وحين يضيق الأمر عليهم يصبحون كالمرأه عند النفاس فيبدأ الاعلام والتحكيم واللجان وكل الطاقم بالتحرك لجدتهم كما هو الحال في مستشفى الولاده وزد على ذلك تعمى البصر والبصيره لديهم فلا حول ولا قوة الا بالله

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