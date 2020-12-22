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الهلال ينسحب من صفقة تيكسيرا ويترك المجال للنصر

Time منذ 28 دقيقة
Views 1678
الهلال ينسحب من صفقة تيكسيرا ويترك المجال للنصر

ماجد محمد (صدى):
انسحب نادي الهلال، من صفقة اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا التي سعى لحسمها خلال الفترة الماضية، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان الهلال قد دخل في مفاوضات مع اللاعب لتعويض رحيل مواطنه كارلوس إدواردو، الذي انتقل إلى شباب أهلي دبي، بالإضافة إلى الرحيل المنتظر للمهاجم السوري عمر خربين خلال الفترة القادمة.

وأوضحت تقارير صحافية، أن إدارة الهلال لا تفكر حاليا في التعاقد مع تيكسيرا بسبب المطالب المالية العالية التي يطلبها اللاعب ووكيل أعماله، كما أن تيكسيرا يطلب الحصول على 7 ملايين يورو، راتب سنوي، وهو المبلغ الذي يجده الهلال كبيرا جدا وتم رفضه وإنهاء المفاوضات معه.

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أحدث التعليقات

النشمي
الله يرحمه ويغفرله ويتقبله من الشهداء
شيوووووووووووووووووووووووووون
يبي لك معلم لغة عربية .... الصحيح أن تقول : عندما يكون اصدقاؤك سفهاء فماذا تكون انت ؟
النشمي
رحم الله الملك عبدالعزيز وطيب الله ثراه
النشمي
طيب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مبروك للحكم منح البكائيين ابو سحر وشعوذة 3 نقاط غير مستحقة وبمساعدة حكم وبلنتي خلاف البلنتيات الواضحة للباطن المغلوب على أمره.!؟ وبيتروس لازم يتوقف عند حده يا لجنة الإنضباط الي يبغالكم إنضباط وإعادة تقويم.. الفقر الحالمي متعود على الفزعات ومركزهم ثابت بحول الله وقوتة وما يخرجون منه..فريق مكروه وبغيض للغاية على الباطن رفع مذكرة لمعاقبة الحكم وكشف أخطائه أو هداياه التي منحها للأصفر البغيض وعدم ترشيحه لقيادة أي مباراة لأن المساعدات بدأت تتةالى.. على إدارة الباطن سرعة رفع مذكرة تظلم ومعاقبة الحكم وبيتروس وبالفديو فريق متعود على السياح والبكاء والعويل

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