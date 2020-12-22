الهلال ينسحب من صفقة تيكسيرا ويترك المجال للنصر

ماجد محمد (صدى):
انسحب نادي الهلال، من صفقة اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا التي سعى لحسمها خلال الفترة الماضية، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وكان الهلال قد دخل في مفاوضات مع اللاعب لتعويض رحيل مواطنه كارلوس إدواردو، الذي انتقل إلى شباب أهلي دبي، بالإضافة إلى الرحيل المنتظر للمهاجم السوري عمر خربين خلال الفترة القادمة.
وأوضحت تقارير صحافية، أن إدارة الهلال لا تفكر حاليا في التعاقد مع تيكسيرا بسبب المطالب المالية العالية التي يطلبها اللاعب ووكيل أعماله، كما أن تيكسيرا يطلب الحصول على 7 ملايين يورو، راتب سنوي، وهو المبلغ الذي يجده الهلال كبيرا جدا وتم رفضه وإنهاء المفاوضات معه.