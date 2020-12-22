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ضبط 61 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدة للبيع في عدد من المناطق

Time منذ 57 دقيقة
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ضبط 61 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدة للبيع في عدد من المناطق

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية في كلٍ من مناطق ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل ،والحدود الشمالية، وعسير، وجازان، وتبوك، ونجران )، خلال الأسبوع الماضي عدداً من مخالفي نظام المراعي والغابات منهم (55) مواطناً و (4) مقيمين، من الجنسية الهندية و (2) من الجنسية الباكستانية وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعدة للبيع تم تحميلها على (61) شاحنة، مما يُعد مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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أحدث التعليقات

النشمي
الله يرحمه ويغفرله ويتقبله من الشهداء
شيوووووووووووووووووووووووووون
يبي لك معلم لغة عربية .... الصحيح أن تقول : عندما يكون اصدقاؤك سفهاء فماذا تكون انت ؟
النشمي
رحم الله الملك عبدالعزيز وطيب الله ثراه
النشمي
طيب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مبروك للحكم منح البكائيين ابو سحر وشعوذة 3 نقاط غير مستحقة وبمساعدة حكم وبلنتي خلاف البلنتيات الواضحة للباطن المغلوب على أمره.!؟ وبيتروس لازم يتوقف عند حده يا لجنة الإنضباط الي يبغالكم إنضباط وإعادة تقويم.. الفقر الحالمي متعود على الفزعات ومركزهم ثابت بحول الله وقوتة وما يخرجون منه..فريق مكروه وبغيض للغاية على الباطن رفع مذكرة لمعاقبة الحكم وكشف أخطائه أو هداياه التي منحها للأصفر البغيض وعدم ترشيحه لقيادة أي مباراة لأن المساعدات بدأت تتةالى.. على إدارة الباطن سرعة رفع مذكرة تظلم ومعاقبة الحكم وبيتروس وبالفديو فريق متعود على السياح والبكاء والعويل

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