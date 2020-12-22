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تراجع أسعار الذهب اليوم

Time منذ 3 ساعات
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تراجع أسعار الذهب اليوم

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، في المملكة مستهل التعاملات، متأثرة بتراجع المعدن النفيس عالميا.

ووصل سعر الجرام عيار 24 إلى 226.18 ريال (60.31 دولار)، بينما سجل عيار 22 نحو 207.33 (55.29 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 197.91 ريال (52.78)، بينما سجل عيار 18 نحو 169.64 ريال (45.24 دولار).

كما سجل سعر الجرام الذهب عيار 14 نحو 131.94 ريال (35.18 دولار)،وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1,583.27 ريال (422.20 دولار).

وعالميا، هبط الذهب في المعاملات الفورية الإثنين 0.3% إلى 1874.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.

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أحدث التعليقات

النشمي
الله يرحمه ويغفرله ويتقبله من الشهداء
شيوووووووووووووووووووووووووون
يبي لك معلم لغة عربية .... الصحيح أن تقول : عندما يكون اصدقاؤك سفهاء فماذا تكون انت ؟
النشمي
رحم الله الملك عبدالعزيز وطيب الله ثراه
النشمي
طيب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مبروك للحكم منح البكائيين ابو سحر وشعوذة 3 نقاط غير مستحقة وبمساعدة حكم وبلنتي خلاف البلنتيات الواضحة للباطن المغلوب على أمره.!؟ وبيتروس لازم يتوقف عند حده يا لجنة الإنضباط الي يبغالكم إنضباط وإعادة تقويم.. الفقر الحالمي متعود على الفزعات ومركزهم ثابت بحول الله وقوتة وما يخرجون منه..فريق مكروه وبغيض للغاية على الباطن رفع مذكرة لمعاقبة الحكم وكشف أخطائه أو هداياه التي منحها للأصفر البغيض وعدم ترشيحه لقيادة أي مباراة لأن المساعدات بدأت تتةالى.. على إدارة الباطن سرعة رفع مذكرة تظلم ومعاقبة الحكم وبيتروس وبالفديو فريق متعود على السياح والبكاء والعويل

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