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قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني لموظفي وزارة الخزانة الأمريكية

Time منذ ساعة
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قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني لموظفي وزارة الخزانة الأمريكية

وكالات (صدى):
أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، رون ويدن، اليوم الثلاثاء، إن قراصنة يُشتبه في أنهم من روسيا، اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بعشرات الموظفين في وزارة الخزانة.

وأوضح "ويدن"، عضو اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن العملية استهدفت أيضًا حسابات موظفين رفيعي المستوى في وزارة الخزانة، لافتًا إلى أن الوزارة لا تعرف بالكامل طبيعة عملية الاختراق أو حجم المعلومات التي حصل عليها القراصنة؛ لكنها لا تعتقد أن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير ستيفن منوتشن قد جرى اختراقه.

وكان وزير العدل الأمريكي بيل بار، الذي يغادر قريبًا حكومة دونالد ترامب، قد وافق رأي الأخير، الاثنين؛ معتبرًا أن موسكو وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف الولايات المتحدة.

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أحدث التعليقات

النشمي
الله يرحمه ويغفرله ويتقبله من الشهداء
شيوووووووووووووووووووووووووون
يبي لك معلم لغة عربية .... الصحيح أن تقول : عندما يكون اصدقاؤك سفهاء فماذا تكون انت ؟
النشمي
رحم الله الملك عبدالعزيز وطيب الله ثراه
النشمي
طيب
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مبروك للحكم منح البكائيين ابو سحر وشعوذة 3 نقاط غير مستحقة وبمساعدة حكم وبلنتي خلاف البلنتيات الواضحة للباطن المغلوب على أمره.!؟ وبيتروس لازم يتوقف عند حده يا لجنة الإنضباط الي يبغالكم إنضباط وإعادة تقويم.. الفقر الحالمي متعود على الفزعات ومركزهم ثابت بحول الله وقوتة وما يخرجون منه..فريق مكروه وبغيض للغاية على الباطن رفع مذكرة لمعاقبة الحكم وكشف أخطائه أو هداياه التي منحها للأصفر البغيض وعدم ترشيحه لقيادة أي مباراة لأن المساعدات بدأت تتةالى.. على إدارة الباطن سرعة رفع مذكرة تظلم ومعاقبة الحكم وبيتروس وبالفديو فريق متعود على السياح والبكاء والعويل

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