وظائف شاغرة في شركة سدافكو

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" وظائف لذوي الخبرة من حملة الثانوية فما فوق للعمل في جدة) والهفوف.
واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مدقق داخلي أول أن يتوافر لديه خبرة، وحاصل على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص المحاسبة، وإدارة الأعمال، والمالية، ونظم المعلومات) أو ما يعادلها.
كما اشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مشرف مبيعات أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق، بجانب توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المبيعات.
وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا