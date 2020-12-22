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وظائف شاغرة في شركة سدافكو

Time منذ 17 دقيقة
Views 1382
وظائف شاغرة في شركة سدافكو

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" وظائف لذوي الخبرة من حملة الثانوية فما فوق للعمل في جدة) والهفوف.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مدقق داخلي أول أن يتوافر لديه خبرة، وحاصل على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص المحاسبة، وإدارة الأعمال، والمالية، ونظم المعلومات) أو ما يعادلها.

كما اشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مشرف مبيعات أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق، بجانب توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المبيعات.

وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

التركي
والله من كبر الراس وصغر العقل والتفكير اغلب لاعبي الهلال مبالغهم دفعات وعلى مراحل حسب دعم الوليد او حسب الإعانات والرعاية واغلب لاعبي النصر اللي ذكرتهم هات ما يثبت كلامك
سيف
والله اجمل ببساطتها والنفوس الطيبة العذبة كان الجار له قيمة اما اليوم تسكن في المدينة عمارة سته ادوار 12 شقة او اكثر والله تقعد فيها سنوات ماتدي عن جارك ايش حاله الحمدلله على كل حال
التركي
وليش ماقلت هالكلام عن تصريح وكلام جوفينكو ياطبال.
شيوووووووووووووووووووووووووون
وانت وين الجوازات والترحيل عنك يا زول .......... خل الكورة لاهلها واسرح بالاباعر وكثر حليب خلفات الله لا يخلف على عقلياتكم المصدية
شيوووووووووووووووووووووووووون
الله يعينك يا السومة عليهم ......... حرام تضيع باقي سنينك مع الاهلي

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