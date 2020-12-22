أسعار النفط تواصل التراجع

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم، الثلاثاء، في ظل مراقبة المستثمرون الأوضاع المتعلقة بـ”كورونا” خاصة عقب اكتشاف بريطانيا سلالة جديدة من الفيروس.
وتراجع سعر الخام بأكثر من 2.5% عند تسوية تعاملات الإثنين، عقب قيام عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لتعليق السفر مع بريطانيا حتى تتضح طبيعة هذه السلالة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 1.7% إلى 50.05 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنحو 2.8% عند 47.74 دولار للبرميل.