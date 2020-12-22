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"الدفاع المدني" يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء

Time منذ ساعة
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"الدفاع المدني" يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء

فاطمه الرويلي (صدى):
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز وأهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضحت أن من أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة - لا قدر الله -, و عند استخدام الحطب يجب إشعال النار في موقع جيده للتهوية مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات وضرورة إتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي, متمنين السلامة للجميع.

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أحدث التعليقات

التركي
والله من كبر الراس وصغر العقل والتفكير اغلب لاعبي الهلال مبالغهم دفعات وعلى مراحل حسب دعم الوليد او حسب الإعانات والرعاية واغلب لاعبي النصر اللي ذكرتهم هات ما يثبت كلامك
سيف
والله اجمل ببساطتها والنفوس الطيبة العذبة كان الجار له قيمة اما اليوم تسكن في المدينة عمارة سته ادوار 12 شقة او اكثر والله تقعد فيها سنوات ماتدي عن جارك ايش حاله الحمدلله على كل حال
التركي
وليش ماقلت هالكلام عن تصريح وكلام جوفينكو ياطبال.
شيوووووووووووووووووووووووووون
وانت وين الجوازات والترحيل عنك يا زول .......... خل الكورة لاهلها واسرح بالاباعر وكثر حليب خلفات الله لا يخلف على عقلياتكم المصدية
شيوووووووووووووووووووووووووون
الله يعينك يا السومة عليهم ......... حرام تضيع باقي سنينك مع الاهلي

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