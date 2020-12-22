"تداول" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة السوق المالية " تداول " باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض ، وذلك بمسمى " أخصائي رئيسي – عمليات التطبيقات " .
وأوضحت " تداول " الشروط المطلوبة على النحو التالي :
- بكالوريوس أو ماجيستير في " تقنية المعلومات ، علوم الحاسب ، هندسة الحاسب " أو ما يعادلها .
- خبرة في أنشطة دعم التطبيقات وتوفير الدعم للمستخدمين النهائيين وحل المشكلات التي تصعب على موظفي مكتب الخدمات .
وحول موعد التقديم ، أوضحت أنه متاح منذ أمس الإثنين 6/5/ 1442هـ الموافق 21 / 12 /2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .