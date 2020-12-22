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بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

Time منذ ساعة
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بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية، على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي.

وجاء ذلك على أن يتم الإعلان عن موعد إلزامية التطبيق من قِبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وقت لاحق.

وأوضحت الوزارة أن المستفيد غير ملزم في الفترة الحالية بالتعاقد مع مقاول معتمد، أو تأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية في ظل التطبيق الاسترشادي لكود البناء السكني.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار رخصة البناء ورفع إشعارات مراحل البناء وإصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي من خلال مكاتب هندسية معتمدة.

وأكدت الوزارة على أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي من مصادرها المعتمدة والجهات المختصة، المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

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أحدث التعليقات

التركي
والله من كبر الراس وصغر العقل والتفكير اغلب لاعبي الهلال مبالغهم دفعات وعلى مراحل حسب دعم الوليد او حسب الإعانات والرعاية واغلب لاعبي النصر اللي ذكرتهم هات ما يثبت كلامك
سيف
والله اجمل ببساطتها والنفوس الطيبة العذبة كان الجار له قيمة اما اليوم تسكن في المدينة عمارة سته ادوار 12 شقة او اكثر والله تقعد فيها سنوات ماتدي عن جارك ايش حاله الحمدلله على كل حال
التركي
وليش ماقلت هالكلام عن تصريح وكلام جوفينكو ياطبال.
شيوووووووووووووووووووووووووون
وانت وين الجوازات والترحيل عنك يا زول .......... خل الكورة لاهلها واسرح بالاباعر وكثر حليب خلفات الله لا يخلف على عقلياتكم المصدية
شيوووووووووووووووووووووووووون
الله يعينك يا السومة عليهم ......... حرام تضيع باقي سنينك مع الاهلي

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