"فهد الطبية" تكشف ما هو مرض "اللوكيميا" وأنواعه الأكثر حدوثاً

الرياض (صدى):
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الثلاثاء طبيعة مرض اللوكيميا " سرطان خلايا الدم البيضاء " .
وأكدت أن هذا المرض عبارة عن تكاثر خلايا غير طبيعي بشكل سريع وغير منتظم ولا تعمل كباقي الخلايا الطبيعية .
وحول أنواع اللوكيميا ، أبانت أنها عبارة عن اللوكيميا الحادة ويحدث خلالها تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم بشكل سريع وتزايد أعدادها خلال فترة قليلة .
أما النوع لثاني فهي اللوكيميا المزمنة وهي بطيئة النمو ونادرة الحدوث في الأطفال وصغار السن ، وأكثر أنواع اللوكيما حدوثاً الليمفاوية المزمن ، والنقوي القوي .