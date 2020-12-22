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صورتان لنفس المكان من محافظة الزلفي الفرق بينهما 39 عام
منذ 25 دقيقة
659
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أحدث التعليقات
احمد المشيقح
ههههههه احلى ياشكرررري هههههه ريال مدريد ذا مو الهلال الطاقيه
Zoolعالمي
درس قاسي وهو له ثلاث سنوات يصارع على الهبوط مستواكم زباله وماشين بدعوه والدين
Zoolعالمي
يا رجال قبلها راقع الهلال بخمسه وخميسه مع الرحمه
سحس - فخر العرب
لابد من أن نرقى في الحوار . وفعلا الحكم شكري الحنفوش كان هين لين مع الهلال . الحقيقه مره والآن مايجب أن يمر .بالعكس كلام المسرحي صحيح
Zoolعالمي
يا طاقيه حتى الفار صار يستحي لازم نزاهه تلتفت لكم
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