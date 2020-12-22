إمام أوغلو يفضح فساد رجال أردوغان

أنقرة (صدى):
فضح أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، فساد رجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البلدية.
وقال أوغلو إن والي المدينة " علي يرلي قايا " المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، رفض طلب التحقيق في واقعة فساد قام بها الحزب أثناء إدارته للبلدية.
وكشف أن الحزب التركي الحاكم أهدر 15 مليون و458 ألف ليرة على أعمال الدعاية لشركة "ميديا أيه أش" الخاصة بالعدالة والتنمية عام 2018.
وأكد إمام أوغلو أن رفض الوالي إجراء التحقيق لا يعني انتهاء القضية، مضيفًا: " لدينا طرق أخرى، لسلك المسار القضائي ومحاسبة الفاسدين ".
وتعهد بفتح ملف فساد المياه، ومناقشة آثار الجفاف في جميع أنحاء تركيا، موضحًا أن بلديته تواجه أزمة مياه خطيرة، نتيجة فساد الحزب الحاكم للبلدية طوال 25 عامًا، إذ تسببوا في تدمير البنية التحتية.