بعد الانتقادات..عضو شرف الأهلي: من متى اللقاءات الشخصية ينتج عنها قرارات

ماجد محمد (صدى):
رد المحامي خالد أبو راشد، عضو الشرف بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي طالت الاجتماع الأخير في منزله، دون إصدار أي قرار.
وقال أبو راشد مستنكرا الانتقادات: " من متى اللقاءات الشخصية ينتح عنها قرارات، هل هو اجتماع لمجلس إدارة في مقر النادي ؟ ".
وأضاف: " لما شخص أهلاوي يدعو محبينه في منزله هل هذا اجتماع ينتظر منه نتائج؟ لقاء رجالات الأهلي في منزلي لا ينتظر منه قرارات وهو بمثابة اجتماع الأسرة، والاجتماعات التي ينتظر منها اتخاذ قرارت تعقد في مقر النادي ".
وكان عدد من رؤساء وأعضاء شرف النادي الأهلي السابقين التقوا عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي، في منزل أبو راشد الذي وجّه الدعوات إليهم.