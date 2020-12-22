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بعد الانتقادات..عضو شرف الأهلي: من متى اللقاءات الشخصية ينتج عنها قرارات

Time منذ 51 دقيقة
Views 1783
بعد الانتقادات..عضو شرف الأهلي: من متى اللقاءات الشخصية ينتج عنها قرارات

ماجد محمد (صدى):
رد المحامي خالد أبو راشد، عضو الشرف بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي طالت الاجتماع الأخير في منزله، دون إصدار أي قرار.

وقال أبو راشد مستنكرا الانتقادات: " من متى اللقاءات الشخصية ينتح عنها قرارات، هل هو اجتماع لمجلس إدارة في مقر النادي ؟ ".

وأضاف: " لما شخص أهلاوي يدعو محبينه في منزله هل هذا اجتماع ينتظر منه نتائج؟ لقاء رجالات الأهلي في منزلي لا ينتظر منه قرارات وهو بمثابة اجتماع الأسرة، والاجتماعات التي ينتظر منها اتخاذ قرارت تعقد في مقر النادي ".

وكان عدد من رؤساء وأعضاء شرف النادي الأهلي السابقين التقوا عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي، في منزل أبو راشد الذي وجّه الدعوات إليهم.

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أحدث التعليقات

الله المستعان
اه علا الله؛ نعم كل من يدو إله؛ يعني؛؟؛ عندك واسطه من؟ واله؛؟ عادي؛ مراسل؛ سارهريج و محلل (غبره)بربغندي؛ حتى اتنضف وسار يتشيك؛ هههههه؛؛ خساره كل من جاء وحلل او او او او؛ الفوظه تساوي؟؛
واضح*** وصريح***
ياالله:-good morning
ابو عمار
ما عنده سالفه الاهبل لهذه الدرجه يدخل المستشفى
ابن حزم
الله يرحمه ويتقبله من الشهداء
ابو عمار
يبدو ان الحصان انصاب بحاله هيجان فهجم على صاحبه بقوه

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